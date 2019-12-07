"ابنتي التي لم أنجبها".. رجاء الجداوي توجه رسالة لشريهان في عيد ميلادها الـ 55









احتفلت النجمة شريهان، بعيد ميلادها الـ 55، وهي تعد من أشهر النجمات في تاريخ السينما المصرية، رغم غيابها عن الساحة إلى إنها مازلت في قائمة أهم النجوم.وحرصت النجمة الكبيرة رجاء الجداوي، على تهنئة شريهان، بعيد ميلادها الـ 55 من خلال نشر بعض الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت على الصور قائلة: "حبيبتي الغالية أوي شري أو ابنتي التي لم أنجبها كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة وممتعة بالصحة يا رب، بحبك يا شري".ومن ناحية أخرى تستعد النجمة شريهان، للعودة من جديد للتمثيل بعد غياب لعدة سنوات من خلال تقديمها ل مسرحية تحمل عنوان" باسم "كوكو شانيل"والمقرر تعرض في مصر، ثم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.