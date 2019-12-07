نجوم الفن يهنئون تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر





وأدخل هذا الخبر السعادة على قلوب مُحبيه وأقاربه، فيما حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة تامر حسني بكلمات مُفعمة بالحب، وذلك من خلال حسابه حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ويرصد "الفجر الفني" أبرز رسائل النجوم الذين قاموا بتهنئته بعد حصوله على هذا اللقب.



بسمة بوسيل

نشرت زوجته بسمة بوسيل بنشر مقطع فيديو، أثناء تكريم زوجها وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام",.





وعلقت على الفيديو قائلة: "إنت رجل ملهم وتستحق التكريم، أنا فخورة بك، مبروك".



إسعاد يونس

وشاركت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها صورة تامر حسني، من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "مبروك يا تامر تستاهل كل خير يا حبيبي، رافع راسنا دايمًا، أكتر فنان مُلهم في العالم".



محمد هنيدي

ونشر الفنان محمد هنيدي، بنشر صورة لتامر، فيما علق على الصورة قائلاً: "ألف مبروك يا مشرفنا، كنت وثيق من الفوز".



نداء شرارة

وكتبت المطربة نداء شرارة، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" قالت خلاله: "دخول الفنان تامر حسني موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم، خلاني فخورة بشكل مش عادي وكإنو هالجائزة إلى هالانسان حكاية اجتهاد لكل شخص عندو حلم، الله يحفظوا لأهله ومحبينه وبلده ابن مصر الحبيبة".



شرين حمدي

وعلقت الإعلامية شرين حمدي، على الصورة التى قام تامر بنشرها على صفحته الشخصية بموقع" إنستجرام ": "مبروك أنا كنت واثقة ومتاكده، ماشاء الله، يارب دايما من نجاح لنجاح يارب".



إيناس عز الدين

وعلقت الفنانة إيناس عز الدين، على الصورة التي نشرها تامر عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ألف ألف مبروك".



آية عبد الله

وعلقت المطربة آية عبدالله، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلة: "مبروك يا تيمو".



أمير كرارة

نشر صورة لتامر من خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلاً: "تستحقها بجدارة يا صحبي يامشرفنا".









دخل الفنان تامر حسني منذ ساعات قليلة موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر ملهم عالميًا.