تامر حسني يكشف لأول مرة سبب دخوله موسوعة جينيس





تامر حسني يكشف النقاب عن تفاصيل دخوله جينيس











كشف الفنان تامر حسني عن الأسباب التي أهلته لدخول موسوعة جينيس ريكورد، كأكثر فنان ملهم ومؤثر بالعالم.وأعرب تامر عن سعادته الغامرة باختياره لهذا الحدث، وذلك من خلال أول تعليق له عبر مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر".وكشف حسني عن بداية القصة، وقال إنها بدأت عندما تمت دعوته لعمل أول معرض لملابسه التي اشتهر بها في أفلامه.وأكد أن ريع هذا المعرض سيذهب إلى الأطفال العرب المشردين في العالم.وأضاف أنه رحب بالفكرة للغاية ولاسيما وأنها تتضمن هدف إنساني، وأثناء هذه الرحلة، شهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبير، ولهذا السبب تم ترشيحه كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.وأوضح تامر أن جينيس من أكبر المؤسسات التي تتحرى الدقة، بل ولديها شروط معقدة للغاية وصعبة في الاختيار، ومن أبرز هذه الشروط أن يذهب الفنان إلى بلد أخرى غير أرضه، ويقام الحدث هناك ويأتي له عدد كبير من جمهوره من جميع الجنسيات في كل القارات خلال 4 أيام فقط، لكي يستحق لقب الأكثر تأثيرًا وإلهاما، وبسبب ضخامة الحدث وشروطه، صرح تامر بأنه قد رفض المشاركة فيه مرتين من قبل.واستطرد تامر أن هناك عدة أعمال ساهم من خلالها في نشر الوعي الإيجابي بين جمهوره، وأثر فيهم، وأبرزها مشهد التوعية من المخدرات في فيلم نور عيني، وأيضًا أغنية الموضوع فيك التي بثت روح الأمل والشجاعة في نفوس الشباب، وفي أغنية أنا مش عارف أتغير.كما توجه تامر حسني بالشكر لكل الجمهور الذي أتى إليه من كل مكان في العالم.