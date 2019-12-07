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في عيد ميلاد أمينة.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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تحتفل اليوم المطربة أمينة بعيد ميلادها الـ 42 حيث ولدت عام 1977، هي مغنية مصرية اسمها الحقيقي وفاء محمد نعيم لكنها فضلت اختيار اسم أمينة الفخراني حينما اشتركت في المسابقة التي أجرتها إحدى شركات الإنتاج لاختيار أصوات جديدة معللة أن صوتها يشبه صوت المطربة الجزائرية أمينة.  

بدأت مشوارها الفني بالمصادفة حين قامت بالغناء في إحدى المراكب السياحية وسمعها الشاعر أحمد شتا والذي قام بتقديمها للمنتج طارق عبدالله الذي ضمها إلي ألبوم هاي كواليتي وقدمت به أغنية "عودي الغزال". 

جاءت انطلاقتها الحقيقة في الفن، حينما قامت بأداء أغنية في فيلم قصة الحي الشعبي مع سعد الصغير بعنوان "الحنطور"  والتي حققت نجاحًا جماهيريًا. 

تتمتع بقدرتها على الغناء باللهجة الهندية والأغاني الرومانسية لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ولكن أغنية الحنطور صنفتها كمطربة شعبية.

شاركت بعدد من الأفلام منها "أمير البحار" وكانت تجسد شقيقة محمد هنيدي وغيرها من الأفلام مثل "حصل خير" وفيلم "عنتر وبيسة".

ومؤخرا غنت أمينة أغنية اللي راحوا ألتي تم طرحها خلال العام الجاري.

الملحن حلمي بكر، قال إنها لديها القدرة علي مخارج الحروف وأسلوب متميز في أداء الأغاني الشعبية.

صرحت الفنانة أمينة في برنامج "بيتا ضيف" الذي يعرض علي قناة دبي بأنها أجرت 106 عملية تجميل وأصافت أن عمليات التجميل تظهر أكثر في أسنانها.

ومؤخرًا فجأت الجمهور بتغيير ملامحها بعدما ظهرت في جلسة تصوير على طريقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مما دعا الجمهور يطلق عليها لقب كيم كاردشيان العرب.


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