اليوم.. ديروط يستضيف بنى سويف في لقاء هام بالقسم الثاني





يحل الفريق الكروي الأول بنادى بنادي بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ضيفا على نظيره ديروط الرياضى بالمباراة المؤجلة من الاسبوع السابع والمقرر إقامتها عصر اليوم بملعب ديروط الرياضى .



وكان تم تأجيل مباراتى بنى سويف أمام ديروط بالجولة السابعة وبنى سويف والفيوم بالجولة الثامنة وذلك لمشاركة النادى السويفى بدور 32 ببطولة كأس مصر والتى شهدت خسارة بنى سويف أمام النادى الأهلى بنتيجة 1/3 .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وصدارة جدول الترتيب مجددا خاصة فى ظل احتلال الفريق السويفي المركز الثانى برصيد 13 نقطة ومتساويا مع فرق تليفونات بنى سويف وشبان قنا بذات الرصيد ومتاخرا بنقطتين عن البنك الأهلى المتصدر .



وشهدت تدريبات الفريق عودة هارون إسماعيل ومحمد ميخا لاعبي الفريق عقب تماثلهما من الإصابة فيما يفتقد الفريق جهود محمود عاطف لاعب الوسط المهاجم للإصابة .

ويعتمد حسن موسي على لاعبيه محمود الحضرى وأحمد الأمور ومحروس محمود ومصطفى صلاح الصفتى وحسام البدري وعلى وزة وحسام عيسى ومعتز محروس وكريم اشرف ومصطفى صلاح بلية ومحمود بكرى .



فيما يسعى أبناء ديروط بقيادة حمادة رسلان المدير الفنى للفريق لحصد الثلاث نقاط وتقديم عرض قوى ومميز أمام الفريق السويفى والابتعاد عن قاع جدول المجموعة .



ويمثل محمد عوض الله ومحمد ادم ورامز ميلاد وعلى قرنى وإبراهيم سعيد وطارق فضل وأحمد منصور ومحمد رمضان القوة الضاربة لديروط فيما يفتقد الفريق جهود الثنائى عبد الرحمن الشارونى واسلام سلامه بجانب عدم مشاركة عرفه شعبان لاعب الفريق بالمباراة لوجود بند بعقد إعارته من بنى سويف يمنع مشاركته بالمباراة .



وخلال 6 مباريات بدورى القسم الثانى نجح أبناء ديروط فى تحقيق فوز وحيد أمام سوهاج بهدف نظيف فيما تعادل بمباراتين أمام تليفونات بنى سويف وطهطا وخسر ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى وشبان قنا والمنيا ويحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط .



وخلال 6 مباريات بدورى القسم الثانى نجح بنى سويف فى تحقيق فوز برباعية نظيفة أمام شبان قنا والفوز أمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين ثم الخسارة بهدف نظيف أمام الالمونيوم وتعادل سلبيا أمام بترول اسيوط ثم تحقيق فوز بالجولة السادسة أمام الإعلاميين بنتيجة 1/2 ، ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 13 نقطة .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .



ترتيب المجموعة الاولى

1- البنك الاهلي 15 نقطة

2- بني سويف13 نقطة

3- تليفونات بني سويف 13 نقطة

4- شبان قنا 13 نقطة

5- الألومنيوم 12 نقطة

6- بترول أسيوط 8 نقاط

7- سوهاج 8 نقاط

8- المنيا 7 نقاط

9- الفيوم 7 نقاط

10- الإعلاميين 7 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 3 نقاط





