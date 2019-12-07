Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. ديروط يستضيف بنى سويف في لقاء هام بالقسم الثاني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الحسيني
Advertisements


يحل الفريق الكروي الأول بنادى بنادي بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ضيفا على نظيره ديروط الرياضى بالمباراة المؤجلة من الاسبوع السابع والمقرر إقامتها عصر اليوم بملعب ديروط الرياضى .

وكان تم تأجيل مباراتى بنى سويف أمام ديروط بالجولة السابعة وبنى سويف والفيوم بالجولة الثامنة وذلك لمشاركة النادى السويفى بدور 32 ببطولة كأس مصر والتى شهدت خسارة بنى سويف أمام النادى الأهلى بنتيجة 1/3 .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وصدارة جدول الترتيب مجددا خاصة فى ظل احتلال الفريق السويفي المركز الثانى برصيد 13 نقطة ومتساويا مع فرق تليفونات بنى سويف وشبان قنا بذات الرصيد ومتاخرا بنقطتين عن البنك الأهلى المتصدر .

وشهدت تدريبات الفريق عودة هارون إسماعيل ومحمد ميخا لاعبي الفريق عقب تماثلهما من الإصابة فيما يفتقد الفريق جهود محمود عاطف لاعب الوسط المهاجم للإصابة .
ويعتمد حسن موسي على لاعبيه محمود الحضرى وأحمد الأمور ومحروس محمود ومصطفى صلاح الصفتى وحسام البدري وعلى وزة وحسام عيسى ومعتز محروس وكريم اشرف ومصطفى صلاح بلية ومحمود بكرى .

فيما يسعى أبناء ديروط بقيادة حمادة رسلان المدير الفنى للفريق لحصد الثلاث نقاط وتقديم عرض قوى ومميز أمام الفريق السويفى والابتعاد عن قاع جدول المجموعة .

ويمثل محمد عوض الله ومحمد ادم ورامز ميلاد وعلى قرنى وإبراهيم سعيد وطارق فضل وأحمد منصور ومحمد رمضان القوة الضاربة لديروط فيما يفتقد الفريق جهود الثنائى عبد الرحمن الشارونى واسلام سلامه بجانب عدم مشاركة عرفه شعبان لاعب الفريق بالمباراة لوجود بند بعقد إعارته من بنى سويف يمنع مشاركته بالمباراة .

وخلال 6 مباريات بدورى القسم الثانى نجح أبناء ديروط فى تحقيق فوز وحيد أمام سوهاج بهدف نظيف فيما تعادل بمباراتين أمام تليفونات بنى سويف وطهطا وخسر ثلاث مباريات أمام البنك الأهلى وشبان قنا والمنيا ويحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط .

وخلال 6 مباريات بدورى القسم الثانى نجح بنى سويف فى تحقيق فوز برباعية نظيفة أمام شبان قنا والفوز أمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين ثم الخسارة بهدف نظيف أمام الالمونيوم وتعادل سلبيا أمام بترول اسيوط ثم تحقيق فوز بالجولة السادسة أمام الإعلاميين بنتيجة 1/2 ، ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 13 نقطة .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدربا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .

ترتيب المجموعة الاولى
1- البنك الاهلي 15 نقطة
2- بني سويف13 نقطة
3- تليفونات بني سويف 13 نقطة
4- شبان قنا 13 نقطة
5- الألومنيوم 12 نقطة
6- بترول أسيوط 8 نقاط
7- سوهاج 8 نقاط
8- المنيا 7 نقاط
9- الفيوم 7 نقاط
10- الإعلاميين 7 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 3 نقاط


Advertisements

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 5 ساعات

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status