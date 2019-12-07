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بعد رحيل النقاز.. الزمالك يستقر على فسخ التعاقد مع نجم الفريق

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر مسئولو نادي الزمالك كتب صفحة النهاية في قصة خالد بوطيب مع القلعة البيضاء، حيث استقر مسئولو الأبيض على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب إصابة اللاعب في الركبة وغيابه حتى نهاية الموسم الجاري وعدم مشاركته مع الفريق الأول .

وكان الزمالك قد وافق على سفر اللاعب إلى أوروبا لإجراء عملية جراحية في الركبة وغيابه لفترة تصل إلى 6 شهور.

وجاء قرار إدارة الزمالك بفسخ التعاقد مع اللاعب بصورة ودية والاتفاق على تنازله عن جزء من مستحقاته المالية التي تصل لمليوني ونصف المليون دولار.

ويرغب مسئولو النادي في تسويق اللاعب وبيعه بشكل نهائي في يناير المقبل مع تنازله عن باقي مستحقاته المالية لدى النادي.

ويرفض مسئولو النادي منح اللاعب قيمة مستحقاته الكاملة حتى الآن بسبب عدم الاستفادة منه ومطالبته بجلب عرض والرحيل عن الفريق.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم المغربي خالد بوطيب يناير من الموسم الكروي الماضي من صفوف مالاتيا سبور التركي.

وغاب بوطيب عن صفوف الزمالك في مباراة مازيمبي الكونغولي الماضية والتي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية نظيفة،كما قرر باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك استبعاد بوطيب من قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي.

ويستعد الزمالك لملاقاة أول أغسطس الأنجولي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وضمت قائمة الزمالك كلا من..
محمد عواد - محمد أبوجبل في حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.
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