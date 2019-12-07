عاجل.. شاهد أول تعليق من تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر بالعالم (فيديو)











أعرب النجم تامر حسني في أول تعليق له، عن سعادته الشديدة بعد دخوله موسوعة جينيس ريكورد، كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.وقال تامر في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن القصة بدأت عندما تمت دعوته لعمل أول معرض لملابسه التي اشتهر بها في أفلامه، على أن يذهب ريعه إلى الأطفال العرب المشردين في العالم.وأضاف تامر أنه رحب بالفكرة للغاية ولاسيما وأنها تتضمن هدف إنساني، وأثناء هذه الرحلة، شهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبير، ولهذا السبب تم ترشيحه كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم.وتابع تامر، أن جينيس من أكبر المؤسسات التي تتحرى الدقة، بل ولديها شروط معقدة للغاية وصعبة في الاختيار، ومن أبرز هذه الشروط أن يذهب الفنان إلى بلد أخرى غير أرضه، ويقام الحدث هناك ويأتي لهعدد كبير من جمهوره من جميع الجنسيات في كل القارات خلال 4 أيام فقط ، لكي يستحق لقب الأكثر تأثيرًا وإلهاما، وبسبب ضخامة الحدث وشروطه، صرح تامر بأنه قد رفض المشاركة فيه مرتين من قبل.واستطرد تامر أن هناك عدة أعمال ساهم من خلالها في نشر الوعي الإيجابي بين جمهوره، وأثر فيهم، وأبرزها مشهد التوعية من المخدرات في فيلم نور عيني، وأيضًا أغنية الموضوع فيك التي بثت روح الأمل والشجاعة في نفوس الشباب، وفي أغنية أنا مش عارف أتغير.من جانب آخر، تحدث تامر عن مشاركته في فيلم الفلوس والذي سيتم طرحهيوم 25 من ديسمبر الجاري، ويشاركه البطولة النجم خالد الصاوي والفنانة زينة ومحمد سلام.كما تحدث عن استعداده لتصوير فيلمه الجديد الآخر بعنوان مش أنا وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحا.