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عمرو أديب في عيد ميلادها: لا نمل من انتظار شريهان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:29 ص
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عمرو أديب وشريهان
عمرو أديب وشريهان
هدى عبدالرازق
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هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة شريهان بعيد ميلادها، مشيرا إلى أن شريهان بالنسبة له ليست فقط الفنانة الشهيرة، ولكنها صديقة أيضا، معلقًا: "أنا شفت شريهان أول مرة في بيتنا، وكان عمرها 15 سنة"، وكانت تحضر لفيلم مع للدخول لعالم السينما.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شريهان لن تتكرر، وهى الفنانة الوحيدة التي لا تمل من انتظارها، مضيفا: "الناس لا تمل من فكرة انتظار شريهان، أو أن تطل شريهان، الناس كلها بتحبها".

وأضاف أن شريهان بها ميزة وعيب فاتل في آن واحد، حيث أنها عندما تقدم عمل ما يكون دقيقا بنسبة 1000%، ولهذا شريهان تشقى في حياتها الفنية، متابعا: "اللي يعرف شريهان عن قريب يعرف أد إيه هى إنسانة طيبة وجدعة ومحترمة وأم جيدة، جايز هديتنا السنة الجاية إننا نشوفك في عمل".
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