"دافئ وشبورة مائية".. الأرصاد تكشف طقس اليوم السبت 2019/12/7

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، أشارت فيه إلى أنه يسود طقس مائل للدفئ شمالا نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء والسواحل الغربية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.





أما عن حالة البحر المتوسط، فقد أشارت إلى أن حالة الموج به معتدلة ويتراوح فيه ارتفاع الموج من متر ونصف إلى نصفين، والرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح فيه ارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:





القاهرة العظمى 22 والصغرى 16.





شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 15.





طنطا العظمى 22 والصغرى 15.





دمنهور العظمى 22 والصغرى 16.





الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 17.





بلطيم العظم 22 والصغرى 16.





مطروح العظمى 22 والصغرى 17.





السلوم العظمى 21 والصغرى 14.





سيوة العظمى 21 والصغرى 09.





بورسعيد العظمى 21 والصغرى 16.





دمياط العظمى 21 والصغرى 17.





الزقازيق العظمى 22 والصغرى 12.





الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10.





السويس العظمى 23 والصغرى 14.





العريش العظمى 20 والصغرى 13.





رفح العظمى 20 والصغرى 12.





رأس سدر العظمى 22 والصغرى 15.





نخل العظمى 20 والصغرى 07.





نويبع العظمى 22 والصغرى 16.





طابا العظمى 20 والصغرى 11.





كاترين العظمى 15 والصغرى 04.





الطور العظمى 24 والصغرى 15.





شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 18.





الغردقة العظمى 23 والصغرى 18.





مرسى علم العظمى 24 والصغرى 19.





الفيوم العظمى 22 والصغرى 14.





بني سويف العظمى 22 والصغرى 13.





المنيا العظمى 22 والصغرى 12.





أسيوط العظمى 23 والصغرى 11.





سوهاج العظمى 24 والصغرى 13.





قنا العظمى 24 والصغرى 13.





الاقصر العظمى 24 والصغرى 12.





أسوان العظمى 25 والصغرى 14.





أبو سمبل العظمى 24 والصغرى 13.





الوادي الجديد العظمى 23 والصغرى 15.





شلاتين العظمى 28 والصغرى 18.





أبو رماد العظمى 27 والصغرى 17.





حلايب العظمى 25 والصغرى 20.





رأس حدربة العظمى 25 والصغرى 19.