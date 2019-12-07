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موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر ZAMALEK Africa

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق أول أغسطس الأنجولي مساء السبت الموافق 7 – 12 – 2019، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019- 2020.


ويسعي فريق الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز علي بطل أنجولا في مباراة اليوم، وذلك لتعويض الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية.


ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء أول أغسطس:

يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي خلفه فريقي زيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي بعد تعادلهما في مباراة الجولة الأولي في دوري المجموعات الإفريقي، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة بدون نقاط.


ويسعي فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي "كارتيرون" لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد أول أغسطس وحصد أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات، للعودة للمنافسة على تذكرتي التأهل للدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية عن هذه المجموعة.


موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الانجولي:

حدد الاتحاد الإفريقي موعد المواجهة النارية بين الزمالك وأول أغسطس الانجولي اليوم السبت الموافق السابع من ديسمبر الحالي، على ستاد "السلام" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، بينما تقام المباراة في تمام السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس الانجولي:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولات إفريقيا للأندية، حيث تنقل مباراة الزمالك علي شاشة قناة BEIN SPORTS HD 7 بتعليق المصري (علي محمد علي)، كما يوقر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا علي KORA LIVE HD.
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