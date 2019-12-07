أول قرار من فايلر بعد الفوز على الهلال السوداني





وأعطى الجهاز الفني راحة للاعبين ليستأنف تدريباته مساء الأحد، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة سلبية لمدة 24 ساعة للاعبين، وعدم خوضهم للتدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، بعد الفوز في مباراة الهلال السوداني التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ستاد السلام الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مُقابل هدف، في ثاني مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.