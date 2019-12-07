الحجر الزراعي: مصر حققت رقم قياسي في صادرات البصل لم تحدث على مدار تاريخها



وأشار "العطار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البصل وكافة المنتجات الزراعية الطازجة عند تصديرها للخارج يكون لديها مواصفات حجرية معينة، يشرف عليها الحجر الزراعي.



وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري، أنه لا يوجد أي منتج زراعي يخرج خارج مصر إلا ويتم فحصه فحص حجري دقيق من قبل مفتشي الحجر الزراعي، لافتا إلى أنه لم يتم رفض أي شحنة بصل مصرية تم تصديرها.



قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن حجم صادرات مصر من البصل هذا العام تخطت رقم قياسي، لم تصل له مصر على مدار تاريخها، حيث بلغ حجم التصدير إلى 600 ألف طن حتى الآن.