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نجمات الفن يوجهن رسائل تهنئة لشيريهان في عيد ميلادها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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احتفلت بالأمس الفنانة شيريهان بعيد ميلادها الـ 55، فيما وجه لها الكثير من محبيها رسائل تهنئة بعيد ميلادها بجانب عدد من نجوم الوسط الفني.

ونشرت آيتن عامر صورة لشيريهان، معلقة عليها: "كل سنة وإنتي طيبة وجميلة وطعمة يا حلوة الحلوات نفسي اقولك كلام كتير بس هستني لما اشوفك واقولهولك".
 
وبادرت رجاء الجداوي، بنشر صورة لشريهان وكتبت فوقها: "حبيبتي الغالية أوي شيري أو بنتي التي لم أنجبها كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة ومتمتعة بالصحة يارب بحبك يا شري".

كما هنأت أمينة نجمة الاستعراض شريهان بعيد ميلادها حيث نشرت صورة عبر صفحتها "إنستجرام"  معلقة: "كل سنة وإنتي طيبة يا أيقونة كل عصر أنا عيد ميلادي معاكي النهاردة بس حبيت أقول اني اتولدت يوم ما الموهبة دي اتولدت أتربيت علي موهبتها من تمثيل لفوازير وكنت شريهان المدرسة ربنا يديكى طولة العمر".

وشاركت رانيا يوسف، جمهورها صورة لشريهان وكتبت فوقها: "كل سنة وإنتي نجمة الشاشة، ولكن لم تغيبي عن قلوبنا وحشتينا".

يذكر أن شيريهان بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في السينما والمسرح والتليفزيون وحققت نجاحات كبيرة واشتهرت بها ولكنها اختفت عن الأضواء والعالم الفني ما يقرب من 25 عامًا، لتعود من جديد إلي الوسط الفني بعد تعافيها من المرض حيث أنها شاركت مؤخراً في مسرحية كوكو شانيل مع الفنانة انجي وجدان.


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الكلمات المفتاحية

منوعات عيد ميلاد شيريهان الفجرالفني

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