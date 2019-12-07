مدير مستشفى ببورسعيد: منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على الشباب

كشف الدكتور أحمد الجزار، مدير مستشفى الزهور ببورسعيد، أنه لديه 35 عامًا، لافتًا إلى أنه أصغر مدير بالفعل، وأن معظم العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف "الجزار"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على الشباب، معلقًا: "نحارب من أجل هذه المنظومة، خوضنا هذه المعركة والحمد لله نجحنا فيها".



وتابع مدير المستشفى: "بدأنا في تأهيل الأطباء والممرضين والمديرين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأنا نحضر دورات تدريبية كثيرة للتدريب على إدارة المستشفيات، وتقديم خدمة طبية محترمة تليق بمصر وبمواطنيها"، لافتًا إلى أن معظم الإدارات في المستشفيات أصبحت من الشباب.

