دمنهور يتحدي الإمكانيات والظروف في دوري القسم الثاني





نجح فريق دمنهور في تقديم نتائج إيجابية، خلال الجولات السابقة، بدوري القسم الثاني، رغم تعادله في بداية المسابقة مع بلدية المحلة ومالية كفر الزيات إلا أن الفريق البحراوي نجح في تحقيق الفوز علي بيلا والأوليمبي الحمام ودكرنس وهزيمة وحدة فقط أمام غزل المحلة وهذه النتائج وضعته في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فاركو صاحب صدارة المجموعة الثالثة برصيد15 نقطة، بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني.



حيث تُعد هذه البداية أفضل نتائج لدمنهور منذا سنوات طويلة خاصة أنه يُنافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز كل موسم لكن هذا الموسم المنافسة جاءت مبكرا.



خاض فريق دمنهور 7 مباريات فقط في الدوري بالقسم الثاني، حيث حقق الفريق تعادلين أمام بلدية المحلة ،ومالية كفر الزيات ثم الفوز علي بيلا والأوليمبي والحمام ودكرنس وهزيمة وحدة مفاجأة امام غزل المحلة لتكون سبب في رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أحمدساري ليتولي خالد القماش القيادة الفنية الجديدة بداية من مباراة فاركو يوم الثلاثاء القادم .



وأبرز لاعبي الفريق خلال الـ ٣ جولات السابقة، أحمد العوضي، وأحمدمتعب، عمروالصعيدي ,علي العربي أسلام رمضان .



ويسعي الجهاز الفني الجديد للفريق المكون خالد القماش مديرًا فنيًا، وحمدي عبدالوهاب مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي.: لمواصلة الأنتصارات والأستمرار في المنافسة بقوة وأحتلال قمة المجموعة الثالثة للصعود إلى الدوري الممتاز.



وتشهد قائمة دمنهور في الموسم الحالي كلاً من : خميس حسني ، وعصام عادل ، ومحمود فتحي ، وأحمد العوضي ، وعمرو الصعيدي ، ومحمد عبد الرحيم ، وعلي العربي ، وعمر صبحي ، رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان،وابراهيم حميدو،وزيدان اسماعيل ،والسيد سويلم ومصطفى السيد وسعيد حكيم و عمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن وموندا.



وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين وهم أحمد بركات ومحمد سعيد وحسين غنيم ومحمد رضوان وإسلام غلاب وعبدالرحمن أسامة ورمضان عيد وأيمن رشوان.



تحدي الإمكانيات والظروف



برغم الظروف المادية الصعبة داخل نادي دمنهور تأمل الجماهير البحراوية ، أن يكون الصعود من حليف فريقهم هذا الموسم، بعد تدعيم الفريق الدمنهوري جماهيريا هذا الموسم بشكل قوي جدا .



ومن الأندية التي يتمنى مشجعيها أن يشاهدوها في بطولة الدوري الممتاز، هو فريق دمنهور، الذي ينتمي إليه قاعدة جماهير عريضة جدا تأمل في وصول فريقها إلى دوري الأضواء والشهرة.