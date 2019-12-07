Advertisements
Advertisements
Advertisements

دمنهور يتحدي الإمكانيات والظروف في دوري القسم الثاني

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements


نجح فريق دمنهور في تقديم نتائج إيجابية، خلال الجولات السابقة، بدوري القسم الثاني، رغم تعادله في بداية المسابقة مع بلدية المحلة ومالية كفر الزيات إلا أن الفريق البحراوي نجح في تحقيق الفوز علي بيلا والأوليمبي الحمام ودكرنس وهزيمة وحدة فقط أمام غزل المحلة وهذه النتائج وضعته في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فاركو صاحب صدارة المجموعة الثالثة برصيد15 نقطة، بالموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

حيث تُعد هذه البداية أفضل نتائج لدمنهور منذا سنوات طويلة خاصة أنه يُنافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز كل موسم لكن هذا الموسم المنافسة جاءت مبكرا.

خاض فريق دمنهور 7 مباريات فقط في الدوري بالقسم الثاني، حيث حقق الفريق تعادلين أمام بلدية المحلة ،ومالية كفر الزيات ثم الفوز علي بيلا والأوليمبي والحمام ودكرنس وهزيمة وحدة مفاجأة امام غزل المحلة لتكون سبب في رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة أحمدساري ليتولي خالد القماش القيادة الفنية الجديدة بداية من مباراة فاركو يوم الثلاثاء القادم .

وأبرز لاعبي الفريق خلال الـ ٣ جولات السابقة، أحمد العوضي، وأحمدمتعب، عمروالصعيدي ,علي العربي أسلام رمضان .

ويسعي الجهاز الفني الجديد للفريق المكون خالد القماش مديرًا فنيًا، وحمدي عبدالوهاب مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي.: لمواصلة الأنتصارات والأستمرار في المنافسة بقوة وأحتلال قمة المجموعة الثالثة للصعود إلى الدوري الممتاز.

وتشهد قائمة دمنهور في الموسم الحالي كلاً من : خميس حسني ، وعصام عادل ، ومحمود فتحي ، وأحمد العوضي ، وعمرو الصعيدي ، ومحمد عبد الرحيم ، وعلي العربي ، وعمر صبحي ، رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان،وابراهيم حميدو،وزيدان اسماعيل ،والسيد سويلم ومصطفى السيد وسعيد حكيم و عمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن وموندا.

وتم تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين وهم أحمد بركات ومحمد سعيد وحسين غنيم ومحمد رضوان وإسلام غلاب وعبدالرحمن أسامة ورمضان عيد وأيمن رشوان.

تحدي الإمكانيات والظروف

برغم الظروف المادية الصعبة داخل نادي دمنهور تأمل الجماهير البحراوية ، أن يكون الصعود من حليف فريقهم هذا الموسم، بعد تدعيم الفريق الدمنهوري جماهيريا هذا الموسم بشكل قوي جدا .

ومن الأندية التي يتمنى مشجعيها أن يشاهدوها في بطولة الدوري الممتاز، هو فريق دمنهور، الذي ينتمي إليه قاعدة جماهير عريضة جدا تأمل في وصول فريقها إلى دوري الأضواء والشهرة.
Advertisements

أخبار تهمك

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 5 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 4 ساعات

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status