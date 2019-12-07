اسعار الذهب بمحلات الذهب اليوم السبت 7-12-2019.. وسط ترقب لهبوط الأسعار

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019، استقرار في اسواق الذهب في مصر بعدما شهدت ارتفاعات قوية في تعاملات الأسبوع الماضي.

اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019:

واستقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 7-12-2019 وجائت كالأتي :

سعر الذهب اليوم 7-12-2019"عيار 21 " : 663 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم 7-12-2019 " عيار 18": 568 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم 7-12-2019 " عيار 24":757 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-12-2019 : بلغ 5298 جنيه للجرام.

اسعار الذهب تقفز 8 جنيهات للجرام الأسبوع الماضي:

وقفزت اسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 8 جنيه في الجرام بعدما شهدت ارتفاعات، وسط تعرض الاسعار لتذبذبات سعرية.

اسعار الذهب العالمية تهبط :

وشهدت تعاملات أسعار الذهب العالمية هبوطًا نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث من المتوقع أن يظهر تأثيرة على أسواق الصاغة بداية من اليوم الأحد.

وهبطت اسعار الذهب العالنمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيثتخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.