Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب بمحلات الذهب اليوم السبت 7-12-2019.. وسط ترقب لهبوط الأسعار

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
Advertisements
اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019
اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019، استقرار في اسواق الذهب  في مصر بعدما شهدت ارتفاعات قوية في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

اسعار الذهب اليوم السبت 7-12-2019:

واستقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 7-12-2019 وجائت كالأتي :

سعر الذهب اليوم 7-12-2019"عيار 21 " : 663 جنيه للجرام

سعر الذهب اليوم 7-12-2019 " عيار 18": 568 جنيه للجرام.

سعر الذهب اليوم 7-12-2019 " عيار 24":757 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 7-12-2019 : بلغ 5298 جنيه للجرام.

اسعار الذهب تقفز 8 جنيهات للجرام الأسبوع الماضي:

وقفزت اسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 8 جنيه في الجرام بعدما شهدت ارتفاعات، وسط تعرض الاسعار لتذبذبات سعرية.

 

اسعار الذهب العالمية تهبط :

وشهدت تعاملات أسعار الذهب العالمية هبوطًا نهاية تعاملات  أمس الجمعة، حيث من المتوقع أن يظهر تأثيرة على أسواق الصاغة بداية من اليوم الأحد.

 

وهبطت اسعار الذهب العالنمية إلى 1,466.55 دولار للأوقية، بانخفاض وصل لـ 1.14%، حيثتخلى الذهب عن مكاسبه التي جناها خلال أسبوع، على خلفية بيانات أمريكية قوية، كما تراجعت حدة توترات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الذهب اليوم 7-12-2019 اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب

أخبار تهمك

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السوداني (الشوط الثاني)| مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر رابط بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ON لاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال sudan بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش الأهلي NO

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بي ان سبورت بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 54 دقيقة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب الأن بمحلات المجوهرات والصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 8 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم السبت 22 ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 29/12/2018 بمحلات الذهب والصاغة

مخالفاً للتوقعات.. الذهب يفقد جنيهان اليوم السبت.. وسعر عيار 21 يسجل 644 جنيه (محدث الآن)

سعر الذهب المحلى والعالمي خلال التعاملات الصباحية في الاسواق اليوم السبت 16-2-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة الاهلي والهلال time sport بث مباشر مباراة الاهلي والهلال رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

06:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status