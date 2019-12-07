موعد مباراة ليفربول اليوم| ميعاد مباراة ليفربول وبورنموث 7/12/2019| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر LIVERPOOL SALAH

بينما من المتوقع أن يدخل المدرب إيدي هاو اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسدال

خط الدفاع: دييجو ريكو – ناثان آكي – كريس ميفام – سيمون فرانسيس

خط الوسط: أرناو دانجوما – فيليب بيلينج – جيفرسون ليرما – ريان فرازر

خط الهجوم: كالوم ويسلون- دومنيك سولانكي.