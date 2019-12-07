اسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 7-12-2019.. بعد تسجيل العملة الخضراء ارتفاعات جديدة

سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 7-12-2019 استقرار بجميع البنوك مع سعي البنك المركزي لطرح أذون خزانة دولارية لتعزيز مواردة من العملة الصعبة.

اسعار الدولار اليوم السبت 7-12-2019:

وسجلت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 7-12-2019، استقرار في جميع البنوك، حيث بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة والبنك المصري الخليجي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



اسعار الدولار ترتفع قرشا الأسبوع الماضي :



وسجلت اسعار الدولار ارتفاعات بقيمة قرشا واحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

اسعار باقي العملات الأجنبيه والعربية في البنوك :

علي صعيد اسعار باقي العملات اليوم السبت 7-12-2019، فقد شهد سعر الريال السعودي استقرار عند مستويات 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الأمارتي عند مستويات 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، واستقر ايضا سعر الريال القطري عند 4.22 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 17.7 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 21.05 جنيه للشراء و21.5 جنيه للبيع.

البنك المركزي يطرح اذون خزانه دولارية :

كشف البنك المركزي أنه بصدد طرح عطاء لأذون الخزانة بقيمة مليار دولار؛ لتمويل عجز الموازنة، وتوفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة.

وأوضح البنك المركزي، أن موعد بدأ تلقي الطلبات العطاء في التاسع من ديسمبر الجاري، على أن يتم تسويتها في اليوم التالي مباشرة مشيرا إلى أن أجل استحقاق تلك الأذون في ديسمبر 2020.

وكان أخر عطاء أذون خزانة دولاري للبنك المركزي في 18 نوفمبر الماضي، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عام، حيث تم تغطيتة وتراوح معدل الفائدة علية بين 3.55% إلى 3.6%.

ويهدف البنك المركزي من العطاءات الدولارية توفير الدولار في البنوك لسد طلبات المستوردون من العملة الصعبة.

وشهدت اسعار الدولار أمام الجنيه استقرار بداية من نوفمبر حول مستويات 16.05 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، بعدما تراجعت العملة الخضراء بقوة منذ بداية العام وحتى أكتوبر أمام الجنيه بنسبة بلغت 10%.