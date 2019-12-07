عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس

نقلة فنية كبيرة للسعودية نتيجة موسم الرياض



أشهر المطربين في موسم الرياض

ومن أشهر هذه الحفلات محمد رمضان، صابر الرباعي، عمرو دياب، عمرو مصطفي، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، رامي صبري، أصاله، نجوي كرم، حسين الجسمي، كما شهد المهرجان عروض كثيرة للعديد من المسرحيات الناجحة مثل : الملك لير، مسرح مصر، علاء الدين.





حرص المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الفنان تامر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم عالميًا.وكتب منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلاله: "أبارك للفنان تامر حسني، دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم عالميًا".وفي سياق آخر، شهدت المملكة العربية السعودية إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، منذ بدء فعاليات موسم الرياض، حيث شهد المهرجان حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي.