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عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الفنان تامر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم عالميًا.

وكتب منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلاله: "أبارك للفنان تامر حسني، دخوله موسوعة جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم عالميًا".

نقلة فنية كبيرة للسعودية نتيجة موسم الرياض
وفي سياق آخر، شهدت المملكة العربية السعودية إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، منذ بدء فعاليات موسم الرياض، حيث شهد المهرجان حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي.
 
أشهر المطربين في موسم الرياض
ومن أشهر هذه الحفلات محمد رمضان، صابر الرباعي، عمرو دياب، عمرو مصطفي، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، رامي صبري، أصاله، نجوي كرم، حسين الجسمي، كما شهد المهرجان عروض كثيرة للعديد من المسرحيات الناجحة مثل : الملك لير، مسرح مصر، علاء الدين.


عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس
عاجل.. تركي آل الشيخ يهنئ تامر حسني بعد دخوله موسوعة جينيس
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الكلمات المفتاحية

مشاهير مزيكا فنان تركي ال الشيخ تامر حسني

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