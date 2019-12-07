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الشاعر أحمد المالكي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في "استغنيت"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي_ هبة أحمد
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عبر الشاعر أحمد المالكي، عن سعادته الشديدة وذلك بعد تعاونه للمرة الثانية، مع الفنان رامي جمال خلال ألبومه الجديد.

وقال المالكي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنه سيتعاون معه خلال أغنية تحمل عنوان "استغنيت"، وهي أغنية ذات طابع درامي وستكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف: "استغنيت ستكون من ضمن أغنيات ألبوم رامي الجديد، والذي لم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن".

وأوضح أن الأغنية تم الانتهاء من كتابتها بشكل نهائي، كما قام رامي جمال بتسجيلها بصوته.

أغنية "استغنيت" من كلمات أحمد المالكي، وألحان ياسر نور، توزيع نادر حمدي.

تعاون المالكي مع رامي جمال في "بحاول انساكي"
 وكان أحمد المالكي قد تعاون من قبل مع رامي جمال في ألبوم "ليالينا"، بأغنية حملت عنوان"بحاول انساكي"، و الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد وزيري، جيتار مصطفي أصلان.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا رامي جمال بهاق الفجر الفني اغنية

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