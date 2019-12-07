موعد مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس ولي العهد| مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين بث مباشر AlHilal KSA

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين الهلال وفريق الجبلين، مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشر يفين.





ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم محليا وآسيويا، حيث توج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي، أما محليا فيحتل الأزرق العاصمي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة.





كما يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق عرعر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين.





موعد مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين:-



من المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السادسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين:-



تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الجبلين:-



من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، بعبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيضع الثنائي جوستافو بكويلار، وكارلوس إدواردو في وسط الميدان، وأمامهم أندري كاريلو، وسيباستيان جيوفينكو، وسلمان الفرج، فيما سيقود هجوم الهلال صالح الشهري.