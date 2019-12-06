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عاجل - إقالة مدرب الهلال السوداني بعد الخسارة أمام الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:53 م
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مدرب الهلال
مدرب الهلال
علاء خليف
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أعلن نادي الهلال السوداني إقالة مدربه صلاح آدم بشكل رسمي عقب الخسارة التي تلقاها الفريق السوداني أمام الأهلي المصري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني:

جاءت ثنائية النادي الأهلي في شباك الهلال السوداني عن طريق حسين الشحات والذي سجل الهدف الأول بالدقيقة 14 بعدما تسلم تمريرة بينية طولية رائعة من زميله محمد مجدي أفشة ليضعها من بين أقدام الحارس، بينما أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 37، وسجل أطاهر الطاهر الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة 98 من زمن اللقاء.

إقالة مدرب الهلال السوداني بعد السقوط أمام الأهلي:

وأعلن نادي الهلال السوداني عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إقالة المدرب صلاح محمد آدم من تدريب الفريق بشكل رسمي عقب خسارته أمام فريق الأهلي المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يتحرك النادي السوداني للتعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه لديه ارتباطات هامة خاصة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على الهلال:

ويتساوي الأهلي والهلال والنجم الساحلي في رصيد النقاط ويمتلك كل منهم 3 نقاط، بينما يتفوق بطل تونس بفارق الأهداف، ويتذيل فريق بلاتينيوم ستارز ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ويلتقي النجم الساحلي مع بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي غدا السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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