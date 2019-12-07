عمرو أديب يكشف الهدف من نشر أخبار مغلوطة عن بشأن الانتحار

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من انتشار أخبار تفيد بأن هناك ارتفاع في عدد حالات الانتحار في مصر، مشيرًا إلى أن هناك نغمة سائدة تروج أن المصريين ينتحرون من القهر، والفقر.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لو سيتم تقدير حجم ظاهرة الانتحار بالأرقام، فإن عدد المنتحرين في إنجلترا أكبر من عدد المنتحرين في مصر، متسائلا: "هل هذا يعني أن من يعيشون في إنجلترا مقهورين؟".





وأضاف أنه لا يرى أن هناك مانع من الاعتراف أن الوضع الاقتصادي في مصر صعبا، لافتًا إلى أن هناك قنوات ذات سمعة إعلامية كبيرة تصدر صورة أن البشر ينتحرون في مصر، لافتا إلى أنه لا يوجد تقدير لعدد المنتحرين في مصر، وإنما هو محاولة لتصدير حالة من اليأس.

