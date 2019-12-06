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أخبار الأهلي اليوم الجمعة: بيراميدز يُهدد صفقة الأحمر الكبري.. وثورة أزارو ضد فايلر.. وإصابة جديدة تضرب الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:38 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 6 – 12 – 2019 العديد من الأخبار الساخنة والأحداث الهامة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الثمين الذي حققه الفريق علي حساب الهلال السوداني 2-1 بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة:-

نشرة أخبار الأهلي اليوم الجمعة 5 – 12

1- الأهلي ينتزع فوزًا ثمينًا من الهلال السوداني:

انتزع الأهلي فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثنائية الأهلي كلًا من حسين الشحات في الدقيقة ١٥، ورمضان صبحي في الدقيقة ٣٦ من ركلة جزاء، أما هدف الهلال فقد جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق أطهر الطاهر.

2- ليد أزارو ينفعل على قرار فايلر بعد مباراة الأهلي والهلال

اعترض وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عدم قيام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بإشراكه في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1

وقام أزارو بإلقاء قميص الإحماء على مقاعد البدلاء، اعتراضًا على عدم قيام المدرب السويسري بعدم إشراكه في اللقاء بعدما كان متواجدًا على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من حسم الأهلي وكهربا كافة بنود الصفقة التي من المنتظر الاعلان عنها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ، إلا أن الساعات الماضية شهدت خلافا كبيرا بين كهربا وإدارة الأهلي.

3- كهربا يهدد الأهلي بورقة بيراميدز:

هدد محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، مسؤولي النادي الأهلي بالتوقيع لنادي بيراميدز للعب ضمن صفوفه في يناير القادم ، خاصة أن لديه عرض من ممدوح عيد المدير التنفيذي بالحصول على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وجاء تهديد "كهربا"، بعدما طلبت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب من اللاعب ووكيله أحمد يحيي تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري وليس الميركاتو الشتوي في يناير القادم، الأمر الذي تسبب في غضب اللاعب واشعال غضبه ضد القلعة الحمراء والتهديد بعرض بيراميدز.

وأبلغ كهربا الأهلي أنه قد يلجأ للتوقيع لنادي بيراميدز في يناير ثم الخروج للإعارة إلى الخليج لمدة 6 شهور لاكتمال قائمة بيراميدز قبل يناير القادم.

أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة

4- قرار مفاجئ من "الخطيب" لإخماد ثورة جمهور الأهلي ضد الإدارة

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة حاليًا مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأحمر لإنهاء أزمة جمهور النادي المتواجد في مدرجات ستاد السلام.

ويسعى بيبو مع مرجان لإنهاء الأزمة التي فجرها جمهور الأهلي خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، وقيامه بالهجوم على إدارة النادي الأحمر.

ويتقدم الأهلي على الهلال السوداني بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد السلام في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- إصابة جديدة في صفوف الأهلي:

بدأ علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإجهاد في العضلة الخلفية.

وغاب علي لطفي عن مران الفريق الجماعي أمس، حيث اكتفى بتدريبات تأهيلية في الجيم وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في أول مران للفريق عقب مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء اليوم لحسم مشاركته في التدريبات الجماعية.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم

6- فايلر يصدم نجم الجونة:

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع الجونة من أجل قطع إعارة أحمد ياسر ريان نجم الفريق المعار لصفوف الفريق الساحلي وذلك عقب ظهوره بشكل رائع خلال فترة الإعارة ومع المنتخب الأوليمبي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض عودة أحمد ياسر ريان في الوقت الحالي وطلب منه البقاء مع صفوف الجونة حتى نهاية الموسم الحالي من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.

وأشارت التقارير إلى تمسك فايلر بالتعاقد مع رأس حربة أجنبي في الفترة المقبلة ويفاضل مع إدارة الأهلي بين عدد من المرشحين لقيادة خط هجوم القلعة الحمراء.

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