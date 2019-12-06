عاجل.. الكشف عن حقيقة إصابة بنزيما وغيابه عن الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة تعرض الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى الإصابة اليوم الجمعة 6 ديسبمر.

إصابة كريم بنزيما

وكان الصحفي الإسباني المعروف "خوسيه لويس سانشيز" قد أكد عبر حسابه الخاص أن بنزيما تعرض إلىى إصابة قوية بكسر في اليد اليمنى اليوم وسيغيب لفترة طويلة ولن يلحق بمباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة.

حقيقة إصابة كريم بنزيما

وأكد برنامج " JUGONES" الإسباني أن حساب الصحفي لويس سانشيز قد تعرض للسرقة وتم كتابة التغريده الخاصة بإصابة كريم بنزيما.

كما أشار البرنامج إلى أن خوسيه لويس أعاد حسابه بالفعل منذ قليل وتم حذف التغريده الخاصة بإصابة كريم بنزيما مؤكدا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيول الإسباني غدا السبت 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وستلعب مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء القادم 18 ديسمبر ضمن منافسات الجولة المؤجلة بينهم.

ترتيب نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



