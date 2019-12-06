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هنادي مهنا تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:51 م
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هنادي مهنا
هنادي مهنا
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا صورة لها بمكياج رائع، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث ظهرت هنادي فى الصورة بشعر منسدل طويل، وطلاء شفايف بلون نيود فاتح قريب للون الطبيعي للشفايف، ومكياج عيون باللون البنفسجي أبرز جمال العين، وبملابس سوداء.

ظهرت إطلالة هنادي بشكل متناسق للغاية يجمع بين الرقة والجمال، وأثارت هذه الإطلالة إعجاب جمهورها وظهر ذلك في تعليقاتهم التى وصفتها بالقمر والروعة والجميلة.

الجدير بالذكر أن هنادي هي إبنة الموسيقار المعروف هاني مهنا، ورغم أنها حديثة العهد بالتمثيل ودخولها للفن كان من فترة قصيرة، إلا أن الجمهور عرفها واحبها وأصبح لها متابعين ينتظروا منها الجديد.

أعمالها في رمضان

ولعل ما ساعد هنادي على الإنتشار السريع هو عرض عملين فنيين لها في رمضان الماضي وهما مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري حيث كانت صديقة ياسمين في المسلسل، إضافة إلى دورها فى مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان حيث كانت حبيبته في قصة حب لم تكتمل ونجحا المسلسلان وبالتالي نجحت هنادي بهما.
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