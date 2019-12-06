مدرب الهلال السوداني: لست راضيا عن النتيجة أمام الأهلي

قال صلاح محمد أدم المدير الفني لفريق الهلال السوداني إن فريقه قدم مستوى جيد أمام الأهلي لكنه خسر اللقاء في النهاية.





وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أقدم التهنئة للنادي الأهلي وسعيد بخروج المباراة بمستوى فني رائع وحضور الجماهير".





وتابع :"سعيد بأداء اللاعبين لكني لست سعيدًا بالنتيجة التي خرجت عليها المباراة والخسارة بهدف مقابل هدفين".









وواصل :"التشكيل في مباراة اليوم كان الأفضل ولا أحد يتحمل المسئولية والفريق قدم مستوى مميزة للغاية لمن في النهاية خسرنا".





وأشار :"الهلال كان حريصًا على الخروج بنتيجة إيجابية وفي الشوط الثاني كنا أفضل من الشوط الأول".





وواصل :"سياسة نادي الهلال هي النزول بمعدل أعمار اللاعبين، ونثق فيهم جيدًا".



