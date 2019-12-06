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أول تعليق من فايلر عقب فوز الأهلي على الهلال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه سيطر على مجريات اللقاء أمام الهلال السوداني ونجح في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهابة المباراة :"الأهلي استحوذ على مجريات المباراة بشكل كامل وكنت أتمنى ترجمة الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف".

وتابع :"الفريق في نهاية المباراة استقبل هدفًا كنت أرغب في تحقيق الفوز بشباك نظيفة لكن لم يتحقق ذلك".

وواصل :"كنت متوقع من قيام الهلال بالدفاع ولم أتفاجئ نهائيًا بالطريقة التي لعب بها الفريق السوداني المباراة".

وزاد :"لا أحب المقارنات بين لاعب حالي وسابق، وأنا سعيد بأداء محمد قفشة في المباراة".

وأشار :"كرة القدم الحديثة الدفاع أصبح متحركًا والبطاقة الحمراء التي حصلنا عليها في مباراة النجم الساحلي، ليست صحيحة، كما أن المدافعين في الكرة الحديثة أصبحوا أكثر تحركًا".


وأوضح :"سجلنا سعد سمير في القائمة الإفريقية لحاجة الفريق له، ومن الطبيعي أن أي لاعب لا يشارك أن يغضب وقمت بأجراء تغيير أخر".

وأردف :"نزول أي لاعب في أخر الدقائق من الممكن أن يترجم الفرص إلى أهداف ودفعت بمروان محسن لأن الوقت الأصلي كان به دقيقتين، بالإضافة للوقت الضائع وأنا أراه وقتا مناسبا للتسجيل".

وأتم حديثه :"ليس من الأفضل أن نفصح عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية لأن هذا أمر داخلي وبعدما ننتهي منه سنعلنه لوسائل الإعلام".

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فايلر رينيه فايلر رياضة الهلال الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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