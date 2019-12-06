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وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه وقع الإختيار على شركة صينية معينة متفردة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أنها مسئولة عن إنتاج 9% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وأضاف أن الطرف الصيني أعطوا تصورا عن الوضع بعد زيارتهم للمصنع، وسيتم إجراء دراسة قريبة، متوقعًا أن إنتاج مصر من السيارات الكهربائية إلى 25 ألف سيارة سنويا، حيث جاء الوقت لإحلال سيارات التاكسي بالسيارة الكهربائية، حيث يمكن تحويل 10 آلاف سيارة تاكسي لسيارة كهربائية، منوهًا بأنهم اتفقوا مع وزير الكهرباء لإنشاء محطات الشحن للسيارات، منوهًا بأنه لم يتحدد بعد سعر السيارة الكهربائية.
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الكلمات المفتاحية

شركة النصر للسيارات توك شو السيارة الكهربائية الدكتور هشام توفيق إنتاج السيارات أخبار مصر

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