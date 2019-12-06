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"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:32 م
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إصابة شنيعة
إصابة شنيعة
عبدالحافظ حمدي
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شارك فريق قسم المسرح بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة الأمريكية بالدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بعرضهم المسرحي "إصابة شنيعة" للمخرجة يارا عادل.

تدور أحداث العرض حول قصة حب "دوج" و"كايلين" الماسوشية، فهما مفتونان بالدم والإصابات الشنيعة التى تشكل دائما سبب التقاءهما، فنرى في هذه الإصابات كيف تتشابك الحياة مع العاشقين في مزيج من الحب والغضب والدم والإحباط أثناء محاولتهما الحفاظ على التواصل بينهما.

"إصابة شنيعة" تأليف راجيف جوزيف، تمثيل اليكس غانم، نادين رضا، أروى هزاع، محمد لطفى، نور هيثم، محمد حسنى،سينوغرافيا مايكل ممدوح، مخرج منفذ مارتينا أشرف، إخراج يارا عادل.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان د. انجي البستاوى.

"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
"إصابة شنيعة" بمهرجان الإسكندرية المسرحي
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