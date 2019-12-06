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حظوظ الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الهلال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.
سجل ثنائية الأهلي حسين الشحات، ورمضان صبحي بالدقيقتين 14، 37، بينما جاء هدف الهلال السوداني الوحيد عن طريق اللاعب أطاهر الطاهر بالدقيقة 98 من زمن المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز علي الهلال:
حصد الأهلي أول 3 نقاط في مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتساوي مع فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي في رصيد النقاط، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، وتنتظره مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق بلاتينيوم ستارز غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي.

حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية:
عاد الأهلي لدائرة المنافسة علي احدي بطاقتي التأهل لدور الثمانية عن المجموعة الثانية بعد فوزه اليوم على الهلال السوداني، خاصة وأنه تساوي في رصيد النقاط مع الهلال والنجم الساحلي المرشحين الأبرز له على تذكرتي التأهل لربع نهائي البطولة من هذه المجموعة القوية.

ولكن ستلعب مباراة الغد بين النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم ستارز دورًا كبيرًا في تحديد الملامح الأولية للمنافسة في هذه المجموعة، حيث أن فوز بطل تونس بالمباراة يمنحه 3 نقاط جديدة تجعله ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 6 نقاط ويزيد فرص تأهله للدور ربع النهائي بشكل مبكر، بينما حال تحقيق بلاتينيوم ستارز المفاجأة بالفوز على بطل تونس سوف يتساوي الأندية الأربعة عند 3 نقاط وهنا يبدأ صراع شرس على بطاقة الصعود بينهم.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته الأربعة المتبقية في هذه المجموعة والوصول لـ15 نقطة لضمان التأهل بشكل مباشر للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا دون النظر لباقي نتائج مباريات المجموعة الثانية، كما أن الوصول للنقطة 12 أو 10 بالنسبة للمارد الأحمر قد يمنحه احدي تذكرتي التأهل للدور التالي بالبطولة ولكن يتوقف ذلك على نتائج باق أندية المجموعة.

أما حال حصد الأهلي أقل من 10 نقاط في المجموعة الثانية سيدخل الفريق في حسابات معقدة حال استمرار الهلال والنجم في تحقيق نتائج إيجابية في مبارياتهما المتبقية بالمجموعة، بل قد يودع المارد الأحمر البطولة من مرحلة المجموعات.

المباريات المتبقية للأهلي في دور المجموعات:
يتبقي للأهلي 4 مباريات في مرحلة المجموعات، حيث يستضيف بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي يوم 27 ديسمبر الجاري، بينما يخرج لملاقاة الفريق نفسه بالجولة الرابعة يوم 10، 11 يناير المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق النجم الساحلي يوم 24، 25 يناير بالجولة الخامسة، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان يوم 31 أو 1 فبراير بالجولة السادسة.
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