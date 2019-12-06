بورصة النيل تشهد تراجعات محدودة خلال تعاملات هذا الأسبوع

أنهي مؤشر بورصة النيل تعاملات هذا الأسبوع على خسائر محدودة.

و تراجع مؤشر بورصة النيل الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع، بنسبة 0.57% ليصل إلى مستويات 482.22 نقطة، وكان قد بدأ تداولاته عند مستويات 484.97 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على أسهم بورصة النيل وحدها 7.22مليون جنيه بالتداول على 14 مليون ورقة مالية، بعدد عمليات بلغ 879 عمليه.

وتصدرسهم" سبيد ميديكال" قائمة الأسهم الأكثر تداولا ببورصة النيل من حيث قيم التداول، والتى بلغت عليه وحدة 3.7 مليون جنيه م بحجم تداول بلغ 2.4 مليون ورقة مالية.