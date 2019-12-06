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أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مفاجأت في قائمة الأبيض لموقعة أول أغسطس.. أخر تفاصيل أزمة النقاز.. موعد مباراة الزمالك اليوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:16 م
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أخبار الزمالك اليوم الجمعة
أخبار الزمالك اليوم الجمعة
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 6 ديسبمر العديد من الأحداث والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها حسم موقف الجهاز الفني للفريق الأول ومفاجأة للجماهير بشأن عبد الله جمعة والكشف عن قائمة مواجهة أول أغسطس وغيرها من الأخبار الهامة.

كارتيرون يكتفي بالجهاز الفني المحلي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك الاعتماد على الجهاز الفني المحلي في مهمته مع الفريق.

وقد أبلغ كارتيرون إدارة الزمالك أنه لن يقوم بضم أي أجانب لجهازه الفني وسيكتفي بالجهاز المحلي المتواجد معه حاليا.

الزمالك بزيه الأبيض في مواجهة أول أغسطس

عُقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض، ويرتدي الحارس زيه باللون الأخضر، وفي المقابل يرتدي فريق أول أغسطس زيه التقليدي باللونين الأحمر والأسود في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأصفر.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

أمير عزمي يفجر مفاجأة بشأن عبد الله جمعة

فجر أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق، مفاجأة، بأنه صاحب اكتشاف عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر حيث قام باقتراح تلك المسألة علي السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق والذي قام بتطبيقها ليصبح عبد الله جمعة الظهير الأيسر الأساسي للفريق وأحد أبرز عناصره.

تابع أمير عزمي في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت" عبر فضائية الحدث اليوم، إن توقيت دخول المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك وسط تركيبة الفريق لم تساعده في إظهار قدارته حيث طالب بالصبر علي اللاعب المغربي.

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع النقاز

كشف النادي الأهلي عن موقفه النهائي من ضم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك عقب رحيله عن صفوف ناديه.

وأكد مصدر خاص بالنادي الأهلي أن النادي لا يريد التعاقد مع حمدي النقاز خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

كما أشار المصدر إلى أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع حمدي النقاز لضمه في يناير القادم ولن يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب.

أخبار نادي الزمالك اليوم

مفاجأت عديدة في قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا

أعلن باتريي كارتيرون عن قائمة الزمالك الرسمية لمواجهة أول أغسطس القادمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي جاءت كالآتي:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس غدا السبت 17 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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