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أخبار برشلونة اليوم| ميسي يصدم رونالدو.. مفاجآت في القائمة الرسمية.. صفقة نارية على الطاولة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 6 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق أتليتكو مدريد في الدوري الاسباني، وتوابع تتويج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 6 - 12 - 2019 :-

- مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا
كشف إرنيستو فالفيردي عن قائمة برشلونة التي تستعد لخوض مباراة قوية أمام ريال مايوركا مساء غد السبت على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا كل من:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجين- نيتو.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه- صامويل أومتيتي- كليموه لينجليه- جونيور فيربو- موسى واجي- سيرجي روبرتو- توديبو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- كارليس ألينا- فرينكي دي يونج- أرتورو فيدال- إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز- أنطوان جريزمان- كارليس بيريز.

- عاجل.. ضربة قوية جديدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو
تلقى نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة 6 ديسمبر شربة قوية جديده بإصابة نجم جديد من نجوم الفريق قبل مباراة الكلاسيكو ضد نادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، وأكد برنامج "خوجونيس" الإسباني أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد تعرض إلى إصابة قوية خلال مران الفريق اليوم.

- يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو
ضربت الإصابات صفوف الفريق الملكي حيث وضعت الفرنسي زين الدين زيدن المدير الفني للفريق في مأزق قبل الكلاسيكو، وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة بأن معاناة ريال مدريد في الكلاسيكو صعبة للغاية بعدما تأكد غياب الثنائي إيدين هازارد ومارسيلو عن ريال مدريد في المباراة.

- ميسي يصدم رونالدو بسبب أفضل لاعب في العالم
تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى، عن مقارنته الممتدة منذ سنوات مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، على هامش تتويج الأسطورة الأرجنتينية بجائزة أفضل لاعب فى العالم "البالون دور" السادسة فى تاريخه منذ أيام قليلة، وقال ميسي عقب تتويجه بالجائزة حول مقارنته بكريستيانو رونالدو :" لا يمكن تحديد أفضل لاعب في العالم اعتمادًا فقط على الأهداف، أنا صانع ألعاب، ولست هدافًا".

- صراع إنجليزي على هدف برشلونة
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ناديي آرسنال وليفربول الإنجليزيين دخلا في صراع قوي مع برشلونة من أجل التعاقد مع الألماني الشاب كريم أديمي نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يراقب الشاب الألماني كريم أديمي البالغ من العمر 17 عامًا منذ فترة وذلك بناء على بتوصية من باتريك كلويفرت مدير أكاديميات لا ماسيا.

- برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم الدوري البرازيلي
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات رينير جيسوس كارفالهو لاعب وسط فلامنجو البرازيلي، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه خلال الفترة الأخيرة، وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإسباني يتابع "كارفالهو" بشكل مستمر للتعرف علي إمكانياته الفنية وقدراته البدنية قبل التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع النادي البرازيلي من أجل التعاقد معه.

- ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم نجم نابولي
وأشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، أن قطبي الليجا يواصلان مساعيهما لضم فابيان رويز لاعب فريق نابولي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، كما أضافت الصحيفة الإيطالية، بوجود أفضلية نسبية لريال مدريد على برشلونة لضم الدولي الإسباني صاحب الـ 23 عاماً.

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