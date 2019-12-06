Advertisements
الترجي ينتصر على شبيبة القبائل بهدف من البدري
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:07 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
إنتهت منذ قليل، المباراة التي جمعت كل من الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، بفوز ممثّل كرة القدم التونسية على نظيره الجزائري، بنتيجة هدف دون رد، جاء من أقدام أنيس البدري.
وقد تمكّن البدري من تحقيق فوز الترجي، من خلال تسجيل الهدف الوحيد باللقاء، في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء نفّذها بنجاح.
ويذكر بأن المقابلة دارت على معشّب الملعب الأولمبي برادس، مساء اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، لحساب الجولة الثانية من دوري المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.
Advertisements