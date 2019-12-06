الترجي ينتصر على شبيبة القبائل بهدف من البدري

إنتهت منذ قليل، المباراة التي جمعت كل من الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، بفوز ممثّل كرة القدم التونسية على نظيره الجزائري، بنتيجة هدف دون رد، جاء من أقدام أنيس البدري.





وقد تمكّن البدري من تحقيق فوز الترجي، من خلال تسجيل الهدف الوحيد باللقاء، في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء نفّذها بنجاح.



