ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly champions league

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاهلي الحالي والسلام الدولي السابق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





أهداف مباراة الأهلي والهلال السوداني :-

وسجل حسين الشحات هدف النادي الأهلي الاول في الدقيقة الخامسة عشر من بداية المباراة، وعزز رمضان صبحي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق ركلة جزاء، واحرز فريق الهلال السوداني هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة 96 قبل نهاية اللقاء.





ترتيب مجموعة الأهلي :-

1- النجم الساحلي 3 نقاط.

2- الأهلي 3 نقاط.

3- الهلال 3 نقاط.

4- بلاتينيوم ستارز 0 نقاط.





موعد مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز :-

وسوف يلتقي نادي النجم الساحلي التونسي مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي مساء غدا السبت في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار نفس الجولة التي فاز بها النادي الأهلي على حساب الهلال السوداني، ويملك الفريق التونسي فرصة كبيرة لتعزيز صدارته والانفراد بها في حال الفوز بمباراة بلاتينيوم ستارز.





وكان النادي الأهلي قد تعرض للهزيمة من فريق النجم الساحلي في الجولة الأولى بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي في تونس، بينما حقق فريق الهلال السوداني فوزا على ملعبه ووسط جماهيره على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.