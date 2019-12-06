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مواعيد مباريات الأهلي المقبلة| موعد مباراة الاهلي القادمة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:09 م
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الأهلي
الأهلي
محمد جمال
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يستضيف ملعب السلام مباراة قوية تجمع بين النادي الأهلي ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الهلال السوداني اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بهدفين لهدف بأقدام حسين الشحات ورمضان صبحي، وسجل أطهر طاهر هدف الهلال الوحيد قبل نهاية اللقاء بثواني.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة
يحل النادي الأهلي ضيف ثقيل على نادى وادي دجلة ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.

ويحتل الأهلى المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بينما يحتل وادي دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

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الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات الاهلي دوري أبطال أفريقيا الاهلي والهلال

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