نتيجة مباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا AHLY

حقق النادي الأهلي فوزاً هاماً اليوم الجمعة على ضيفه الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أقيم بملعب السلام بمدينة القاهرة.





تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني

بدأ السويسري رينيه فايلر مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود وحيد

خط الوسط: وليد سليمان – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان رصبحي.





أهداف المباراة اليوم

جاء هدفي المباراة في الشوط الأول، عبر النجم حسين الشحات، الذي إستغل تمريرة زميله محمد مجدي أفشة وأودعها في المرمى ببراعة، ثم عزز الهدف رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 37.





بينما سجل الهلال هدفاً متأخراً في الدقيقة الثامنة في الوقت بدل الضائع عبر آثار الطاهر





تغييرات فايلر

دخل المالي أليو ديانج بديلاً لوليد سليمان في الدقيقة 68 وجيرالدو بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 85 ومروان محسن بديلاً من جونيور أجايي في الدقيقة 88.





ترتيب المجموعة الثانية

يحصد النادي الأهلي بذلك على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، يتساوى حالياً أندية الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، في إنتظار مواجهة الغد بين النجم الساحلي التونسي وبلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي بملعب الأخير، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.