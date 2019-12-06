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بعد رسالة الخطيب.. كهربا ينفجر غضبا ويهدد الأهلي بورقة بيراميدز

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:02 م
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الخطيب وكهربا
الخطيب وكهربا
عمر محمد
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شهدت الساعات الماضية ، مفاجأة من العيار الثقيل في مفاوضات النادي الأهلي ومحمود عبد المنعم "كهربا " لاعب فريق أفيس البرتغالي والزمالك السابق قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

 

ورحل محمود كهربا عن نادي الزمالك إلى الدوري البرتغالي بسبب خلافه مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعديل قيمة عقده مع القلعة البيضاء.

 

وتوصل النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع كهربا على التوقيع لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة بداية من يناير القادم بعد سداد قيمة الشرط الجزائي لفريق أفيس البرتغالي في الفترة القادمة وهو مبلغ 400 ألف دولار.

 

وعلى الرغم من حسم الأهلي وكهربا كافة بنود الصفقة التي من المنتظر الاعلان عنها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ، إلا أن الساعات الماضية شهدت خلافا كبيرا بين كهربا وإدارة الأهلي.

 

وطلبت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب من كهربا ووكيله أحمد يحيي تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري وليس الميركاتو الشتوي في يناير القادم، الأمر الذي تسبب في غضب اللاعب واشعال غضبه ضد القلعة الحمراء والتهديد بعرض بيراميدز.

 

وهدد كهربا مسؤولي النادي الأهلي بالتوقيع لنادي بيراميدز للعب ضمن صفوفه في يناير القادم ، خاصة أن لديه عرض من ممدوح عيد المدير التنفيذي بالحصول على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

 

وأبلغ كهربا الأهلي أنه قد يلجأ للتوقيع لنادي بيراميدز في يناير ثم الخروج للإعارة إلى الخليج لمدة 6 شهور لاكتمال قائمة بيراميدز قبل يناير القادم.

 

 

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