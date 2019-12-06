الأهلي يحرم الهلال السوداني من الظهور في سماء القاهرة ويستعيد نغمة الانتصارات بدوري الأبطال

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وسجل ثنائية الأهلي كلًا من حسين الشحات في الدقيقة ١٥، ورمضان صبحي في الدقيقة ٣٦ من ركلة جزاء، أما هدف الهلال فقد جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق أطهر الطاهر.





الشوط الأول





وبالعودة لأحداث المباراة فكانت أولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة السابعة عندما تهيأت الكرة على حدود منطقة جزاء الهلال السوداني لمحمد مجدي "قفشة" والذي سددها قوية لكن جمال سالم ارتدى قفاز الإجادة وأبعد الكرة ببراعة عن مرماه.





ومرر رمضان صبحي في الدقيقة الثامنة كرة عرضية من الناحية اليمنى لكن كرته لم تلمس رأس حسين الشحات لتصل سهلة لجمال سالم حارس الهلال السوداني.





وفي الدقيقة ١٥ مرر رمضان صبحي كرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى ليقابلها حسين الشحات داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في اللقاء ومطلقًا الأفراح في مدرجات ستاد السلام.





بعد الهدف الأول للأهلي استمر ضغط لاعبيه على دفاعات الهلال السوداني، حيث أضاع النيجيري جونيور أجاي فرصة إضافة الهدف الثاني للفريق الأحمر بغرابة في الدقيقة ١٨ بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني الظهير الأيمن لكن أجاي لم يتمكن من ترجمتها إلى هدف.





ومع حلول الدقيقة ٢٤ مرر حسين الشحات الكرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها وليد سليمان بعيدة عن القائم الأيمن لحارس الهلال السوداني، ليسدد بعدها محمد مجدي "قفشة" تسديدة أخرى أمسكها الحارس بيراعة.





ومرر محمد مجدي "قفشة" كرة لجونيور أجاي داخل منطقة الجزاء ليتعرض للعرقلة من جانب عبد اللطيف سعيد في الدقيقة ٣٥ ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليسددها رمضان صبحي داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.





عقب الهدف الثاني للأهلي بدأت أول خطورة لفريق الهلال السوداني عن طريق محمد موسى الضي لكن كرته وصلت ليد محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل للهلال السوداني.





الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني ظهرت ملامح الخطورة للأهلي ورغبة الفريق الأحمر في إحراز الهدف الثالث حيث سدد محمد "قفشة" الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.





وسدد محمد دراج كرة قوية في الدقيقة ٥١ لكنها علت عارضة محمد الشناوي، ليدر أجاي بتصويبة قوية أيضًا مرت بسلام على جمال سالم حارس الهلال في الدقيقة ٥٤.





وقرر محمد صلاح أدم المدير الفني إجراء التغيير الأول للهلال في الدقيقة ٥٣ بالدفع بوليد الشعلة بدلًا من نذار حامد، ويسدد محمد قفشة كرة قوية ارتطمت بعارضة جمال سالم وحرمت الأهلي من الهدف الثالث في الدقيقة ٥٦.





وفي الدقيقة ٦٥ مرر مجدي قفشة بينية رائعة لرمضان صبحي المنفرد بالمرمى لكنه سقط في وضعية التسلل ويضيع فرصة خطيرة للأهلي.





ولجأ فايلر في الدقيقة ٦٨ لدكة البدلاء حيث دفع يأليو ديانج بدلًا من وليد سليمان لزيادة التأمين الدفاعي في وسط الملعب مع منح محمد قفشة اللعب في مركز صانع الألعاب، ليرد عليه محمد صلاح أدم بإشراك سليم محمد ونزول محمد مختار في وسط الملعب.





وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، لكن دون تهديد واضح على الحارس جمال سالم الذي خرج مصابًا في الدقيقة ٨٣ وحل يونس الطيب بديلًا له بعدما توقفت المباراة لبضع دقائق.





وفي الدقيقة ٨٤ مرر رمضان صبحي كرة إلى أجاي الذي راوغ المدافع ووضعها بجوار القائم الأيسر للحارس الطيب ويضيع فرصة تعزيز النتيجة للأهلي.





وقام فايلر بإشراك جيرالدو دا كوستا بدلًا من حسين الشحات وأتبعه بالدفع بمروان محسن بديلًا لجونيور أجاي، ليسدد محمد مجدي "قفشة" كرة من ركلة حرة علت عارضة الحارس يونس الطيب بقليل كان ذلك في الدقيقة ٩٠.





واحتسب حكم اللقاء ٨ دقائق كوقت بدل من الضائع، لكنه لم يشهد أي تغيير على مستوى النتيجة، وتنتهي المباراك بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.





وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع قلص الفريق السوداني مسجلًا الهدف الأول عن طريق أطهر الطاهر لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.





وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٣ نقاط ليحتل صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، فيما تجمد رصيد الهلال السوداني عند ٣ نقاط الذي يأتي في المركز الثاني مؤقتًا أيضًا.



