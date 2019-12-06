نتيجة وملخص مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر TIME

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* موعد المباراة :

تُقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





تلقى الأهلي أول هزيمة له في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.





ومنح حكم المباراة الأهلي بطاقة حمراء في أول ربع ساعة تلقاها أيمن أشرف في لقطة مثيرة للجدل ليكما الأهلي المباراة بعشرة لاعبين مما كان له تأثير كبير على مستوى الفريق الأحمر هجوميًا ودفاعيًا.





وفي نفس المجموعة، حقق الهلال السوداني فوزًا ثمينا على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف في أم درمان ليجعل المباراة المرتقبة اليوم في غاية الأهمية والإثارة لكلا الفريقين.





* التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة النجم الساحلي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.





* مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني :

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