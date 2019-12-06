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اخبار البورصة المصرية .. " البنك التجاري الدولي"يتصد قائمة الأسهم الأكثر تداولا خلال تعاملات الأسبوع

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:45 م
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البورصة
البورصة
الفجر الاقتصادي
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تصدر البنك التجاري الدولي، قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث قيم التداول  بالبورصة خلال تعاملات  هذا الأسبوع التى شهدت فيه،  خسائر يقيمة 9.9 مليار جنيه في رأسمالها السوقي.

 


وتصدر "البنك التجاري الدولى" القائمة بعدما بلغ إجمالي حجم التداول علية 6.3 مليون ورقة مالية محققا 495.7 مليون جنيه، تلاه في القائمة سهم "السويدي الكتريك" بحجم تداول 22.5 مليون ورقة مالية محققا قيمة254.7  مليون جنيه،  وجاء في المركز الثالث "سيدي كرير للبتروكيماويات" بقيمة تداول بلغت 186 مليون جنيه بالتداول 16.8 مليون ورقة مالية.


وأحتل المركز الرابع " مجموعة طلعت  مصطفي"،  بقيم تداولات بلغت  171 مليون جنيه، وحل  خامسا في القائمة  "الشركة الشرقية للدخان"  بإجمالى حجم تداولات 157.0 مليون جنيه.


إجمالي قيم التداولات في البورصة في أسبوع :

 وكانت قد بلغت إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 1.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 586 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية،  وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 465 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.


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