وزيرة الصحة عن نظام التكليف: "مش قرآن.. وأي حاجة في مصلحة الطبيب هنعملها"



وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الاجتماع كان مثمرًا، واستمر 4 ساعات، وتقرر عقد اجتماع مع الأطباء الذين سيتم تكليفهم يوم الأربعاء 12 ديسمبر لشرح النظام الجديد لهم.



وأضاف أن قانون مزاولة المهنة الذي تم تغيره يشترط إجراء تقييم للطبيب كل 5 سنوات، موضحة أنه سيتم إرسال نظام التكليف مكتوب للنقابة للإطلاع، معقبة: "النظام مش قرآن، ويمكن تعديله، وأي حاجة لصالح الطبيب هنعملها، ويهمني الطبيب والمريض المصري"، موجهة التحية إلى نقابة الأطباء، مؤكدة أن شكل منظومة الطب في مصر ستتغير خلال 5 سنوات بالتزامن مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.



قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها التقت بوفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب الأطباء، بحضور وفدًا من لجنة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة بمجلس الوزراء لمناقشة أزمة التكليف.