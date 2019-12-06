تفاصيل اكتشاف خبيئة "الحيوانات المقدسة" (فيديو)

كشف الدكتور محمد الصعيدي، عضو البعثة المكتشفة للخبيئة الجديدة "خبيئة الحيوانات المقدسة"، تفاصيل اكتشافها، قائلًا إنهم يعملون في موقع آثري مكون من طبقات.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، أنه أثناء عملهم في الطبقات وجدوا كسر في جدار من الطوب اللبن، ووجدوا فتحة حوالي 2 متر طول في متر عرض.



وأشار إلى أنه يتم تقديم القرابين من القطط وتماثيل القطط في المعبد، وعند ملء المعبد من هذه القرابين، كان يتم تحنيط جزء منها، وجزء آخر يتم دفنه في حفرات سواء في الصخر أو في باطن الأرض، موضحًا أن هذه الحيوانات كانت تقدم كقربين للإله.

