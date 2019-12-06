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حدادا على أرواح ضحايا فاجعة عمدون.. إشعال الشموع من ناشطين في المجتمع المدنيّ بالقصرين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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قام عدد من النّاشطين بالمجتمع المدنيّ بمدينة القصرين، مساء اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، بإشعال الشّموع بساحة الشّهداء حدادا على أرواح ضحايا حادث الحافلة بعمدون.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقلّ 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم أمس الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 26 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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