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وزيرة المرأة تتعهد بدعم عائلتي فتيات جدليان ضحايا فاجعة عمدون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تعهدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، خلال زيارتها إلى ولاية القصرين اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، بتقديم الدعم المادي والمعنوي لعائلتي فتيات جدليان الأربع، اللاتي كنّ من بين ضحايا حادث عمدون الأليم، وبتوفير مورد رزق قار لهما في إطار برامج الوزارة.

وفي الإطار ذاته، أشرفت وزيرة المرأة بمقر ولاية القصرين، على توزيع 95 إشعارا على المنتفعات بالبرامج الوطنية، التي تنفذها الوزارة والموجهة لفائدة المرأة والأسرة بالجهة.

ويجدر التذكير، بأنه قد تُوفيت شقيقتيان من معتمدية جدليان من ولاية القصرين من بين ضحايا حادث الحافلة بعمدون، وهما سوسن بنت الهادي بن يوسف خليفية، وإيمان بنت الهادي بن يوسف خليفية، في حين أن شقيقتهما الثالثة نجمة تُوفيت بعد أن مكوثها بإحدى مستشفيات العاصمة ثر إصابتها في الحادث نفسه، الذي تسبب كذلك في وفاة إبنة خالتهن لبنى بنت محجوب بن محمد دربالي، القاطنة بعمادة فج تربح من معتمدية جدليان، والتي كانت معهن في الرحلة نفسها.

وكانت حافلة تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم، سقطت في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي على مستوى منطقة "عين السنوسي" من معتمدية عمدون ولاية باجة.

ويذكر بأن الحادث الذي جدّ يوم الأحد 01 ديسمبر 2019، أسفر عن وفاة 29 راكبا وتسجيل إصابات خطيرة في صفوف البقية، وتمّ نقلهم إلى مختلف مستشفيات العاصمة.
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