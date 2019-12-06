بعد زيادة الطلب على البصل المصري.. أديب: "أوقفوا جنبه"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مهاجمة مجلس النواب الهندى لرئيس الوزراء الهندي بسبب استيراد البصل المصري، قائلا: "الهند دولة مليارية لو كل واحد أكل بصلة يبقا كده كويس".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الزراعة المصرية أعلنت أن صادرات البصل المصري زادت 50% في 2019، مطالبا وزارة الزراعة الاهتمام بالبصل المصري، خاصة وأن هناك دول أبدت بعض الملاحظات على البصل المصري، فيجب مراعاتها.



وأضاف، "المفروض المسئولين المختصين يبسيبوا اللي في إيدهم ويقفوا بجانب البصل المصري"، متابعا أن مصر تزرع البصل منذ عهد الفراعنة، معقبا: "الفراعنة كانوا بياكلوا بصل وهما بيبنوا الأهرامات".

