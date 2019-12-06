رئيس شركة ترسانة الإسكندرية: إنجاز الفرقاطة بورسعيد بأيد مصرية 100%



وأضاف "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه تم تدشينها في سبتمبر 2018، وسوف تدخل الخدمة بالقوات البحرية المصرية قريبًا.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية إلى أن إنجاز الفرقاطة بورسعيد تم بأيد مصرية 100%، معلقا: "حلم الشعب المصري والجيش منذ فترة طويلة".



ونوه إلى أن شركة الترسانة تصنع السفن التجارية، متابعًا: "تصنيع السفن الحربي تأتي في المرتبة الثانية عقب تصنيع مركبات الفضاء من حيث الدقة المطلوبة والجودة في الإنتاج والمعايير الهندسية".

قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الشركة تعمل على الصناعات البحرية الثقيلة، مؤكدًا إنجاز الفرقاطة بورسعيد تمثل باكورة إنتاج الشركة.