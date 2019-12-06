الآثار تعلن انتهاء عملية تنظيف معبد اليهود الإشكناز بالعتبة

أعلن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة الدورية لمعبد اليهود الأشكناز الأثرى في منطقة آثار العتبة وذلك بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.



ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الدكتور جمال مصطفى، وبالتنسيق مع إدارة تطوير المواقع الأثرية بمناطق آثار شمال القاهرة وفي إطار حرص قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على النهوض بشتى المبانى الأثرية ورفع كفاءتها والاهتمام بها والحرص على سلامتها ونظافتها، وعلى مدار أسبوع كامل تم القيام بأعمال نظافة شاملة لمبنى معبد طائفة اليهود الاشكيناز الاثرى والواقع بحارة النوبى من شارع الجيش بالعتبة



وأشار القطاع في بيانه أنه تمت أعمال التنظيف تحت إشراف ولاء محسن مفتشة الأثر وإدارة الأمن بالمنطقة صلاح عبد الجليل عمرو السيد، وعصام فتحي، وقال كريم حماد مدير منطقة آثار العتبة إن هذا الاهتمام يأتى في إطار الخطة الدورية لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وتفتيش آثار شمال القاهرة برئاسة الدكتور العربى مكى ومنطقة اثار وسط القاهرة وذلك لنظافة المبانى الآثرية التابعة لها ورفع المخلفات حفاظًا على تراث مصر القومي والحضاري، وقامت منطقة آثار وسط القاهرة برئاسة يمنى صلاح الدين محمود وعلى مدار خمسة ايام متتالية بمتابعة هذه الأعمال والاشراف عليها من خلال فريق عمل متكامل من مفتشى الاثار وإدارة الأمن بالمنطقة.



وأضاف كريم حماد أن إدارة تطوير المواقع الأثرية بتفتيش آثار شمال القاهرة برئاسة مروة ربيع تلعب دورًا كبيرًا في التنسيق بين الجهات المختلفة في سبيل إنجاح هذا التعاون المثمر للحفاظ على تراث مصر القومي والحضاري، ومن ناحيتها قالت ولاء محسن مفتشة الأثر بأن هذه الأعمال تمت بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأثار متمثلة فى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والشركة.