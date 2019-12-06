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توفيق عكاشة: أتوقع نشوب حرب عالمية ثالثة في هذه الفترة (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:30 م
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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
أمنية فوزي
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حلف الناتو أصيب بالشيخوخة الكبرى، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن أحد القادة العسكريين في فرنسا هو من قام بتأسيس حلف شمال الأطنطي وفي مقابل ذلك أسس الاتحاد السوفيتي حلف آخر.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أن فكرة حلف الناتو خرجت من فرنسا، وأن فرنسا الآن هي من تتحدث أن الحلف أصبح غير مؤثر.

وأشار الإعلامي، إلى أن فرنسا من الدول ذات الثقافة والرقة والجمال والاقتصاد الغزير، متوقعًا أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة في الفترة ما بين 2020 إلى 2025.
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الكلمات المفتاحية

حلف الناتو حرب عالمية ثالثة توك شو توفيق عكاشة أخبار مصر

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